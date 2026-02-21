Durante il servizio coordinato di controllo del territorio disposto dai Carabinieri del Comando provinciale di Trieste nelle zone centrali della città, in particolare tra piazza Garibaldi, piazza Perugino e le aree limitrofe, recentemente al centro della cronaca per diversi episodi. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, ha portato a un arresto, una denuncia per ricettazione e diverse sanzioni amministrative.

Inseguimento e arresto per resistenza

In piazza Hortis i militari hanno notato un giovane di origini albanesi il cui atteggiamento ha destato sospetti. Alla richiesta di controllo, il ragazzo si è dato alla fuga, venendo raggiunto e fermato alcune centinaia di metri più avanti. Durante il fermo avrebbe opposto attiva resistenza, dimenandosi in maniera brusca nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di poco meno di 2 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una decina di pastiglie per un totale di circa 3 grammi di cocaina. Per quest’ultima sostanza è prevista la segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti a uso personale.

Telefono rubato, ubriachezza e droga.

Nel corso dello stesso servizio è stato inoltre deferito in stato di libertà un giovane egiziano, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato pochi giorni fa a un altro giovane, che proprio nella giornata del 20 febbraio si era recato in caserma per formalizzare la denuncia.

I controlli hanno infine portato alla contestazione di due violazioni amministrative per ubriachezza e di tre violazioni dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacenti per uso personale, tutte accertate nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici oggetto dell’operazione.