21 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Durante il servizio coordinato di controllo del territorio disposto dai Carabinieri del Comando provinciale di Trieste nelle zone centrali della città, in particolare tra piazza Garibaldi, piazza Perugino e le aree limitrofe, recentemente al centro della cronaca per diversi episodi. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, ha portato a un arresto, una denuncia per ricettazione e diverse sanzioni amministrative.

Inseguimento e arresto per resistenza

In piazza Hortis i militari hanno notato un giovane di origini albanesi il cui atteggiamento ha destato sospetti. Alla richiesta di controllo, il ragazzo si è dato alla fuga, venendo raggiunto e fermato alcune centinaia di metri più avanti. Durante il fermo avrebbe opposto attiva resistenza, dimenandosi in maniera brusca nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di poco meno di 2 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire una decina di pastiglie per un totale di circa 3 grammi di cocaina. Per quest’ultima sostanza è prevista la segnalazione alla Prefettura per possesso di stupefacenti a uso personale.

Telefono rubato, ubriachezza e droga.

Nel corso dello stesso servizio è stato inoltre deferito in stato di libertà un giovane egiziano, trovato in possesso di un telefono cellulare rubato pochi giorni fa a un altro giovane, che proprio nella giornata del 20 febbraio si era recato in caserma per formalizzare la denuncia.

I controlli hanno infine portato alla contestazione di due violazioni amministrative per ubriachezza e di tre violazioni dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacenti per uso personale, tutte accertate nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici oggetto dell’operazione.

