Crolla un muro sulle auto parcheggiate a Pozzuolo del Friuli

Il muro è crollato su due auto parcheggiate in una corte interna.

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Pozzuolo del Friuli, dove un muro di cinta di un vecchio fabbricato è improvvisamente crollato sopra due auto parcheggiate all’interno di una corte interna in via Luigi Petri.

Il cedimento si è verificato poco dopo le 17. La struttura, appartenente a un edificio datato, ha improvvisamente ceduto riversando calcinacci e detriti sulle vetture in sosta, che hanno riportato danni evidenti. Fortunatamente, al momento del crollo non si trovavano persone nei pressi dei mezzi e non si registrano feriti.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno provveduto a verificare la stabilità delle parti rimaste in piedi, rimuovere i detriti e delimitare la zona per prevenire ulteriori rischi.