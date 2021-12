Il brindisi no vax per il Capodanno nelle piazze del Fvg.

Sono pronti a ritrovarsi per salutare il nuovo anno nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. I “no vax” e i “no pass”, quelli che protestano contro l’adozione del vaccino per combattere il Covid-19 e i contrari all’obbligo del certificato verde, si danno appuntamento per festeggiare il Capodanno e accogliere il 2022 insieme.

Lo faranno nelle piazze delle principali città regionali: Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. L’invito, in queste ore, corre sui social, con il gruppo di “Costituzione in azione” a fare da collante tra i vari “dissidenti”. L’appuntamento, per tutti, è alle 23.59 di domani, 31 dicembre: non sono specificate le piazze, ma è facile che siano quelle di molte proteste recenti.

Un appuntamento, quello del “Capodanno no vax”, che animerà molte città da nord a sud d’Italia e, appunto, anche il Fvg, pronto a scendere in piazza. “No all’apartheid”, “no al lockdown” e “a tutta vita”: questi gli slogan del ritrovo. Ancora una volta, il Fvg vuol far sentire in piazza la sua voce contro la situazione attuale.

(Visited 142 times, 142 visits today)