L’allerta meteo in Friuli.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha anticipato l’allerta meteo prevista per oggi, inizialmente prevista dalle 18, alle ore 14, a seguito dell’evoluzione più rapida della depressione proveniente dalla Francia, che sta portando correnti sudoccidentali umide e instabili sulla regione.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, sono attese piogge intermittenti e temporalesche, in genere abbondanti, con fenomeni localmente molto intensi soprattutto sulla parte occidentale della costa e della bassa pianura.

L’instabilità continuerà anche nella giornata di mercoledì 24 settembre, con tempo molto instabile, ancora probabili piogge intermittenti anche temporalesche in genere abbondanti, probabilmente intense sulla parte più occidentale della costa e della bassa pianura, dove localmente potrebbero essere anche molto intense. L’allerta idrogeologica rimarrà in vigore quindi dalle ore 14 di oggi fino alle 23:59 di mercoledì 24 settembre.