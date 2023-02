Incidente in Fvg.

Questo pomeriggio in Fvg, un automobilista ha perso il controllo della sua auto, finendo cappottata; le code conseguenti all’incidente sono state probabilmente la causa di un successivo tamponamento a catena.

E’ accaduto attorno alle 17 del pomeriggio, quando un mezzo che percorreva la direttrice che da Trieste porta Venezia, subito dopo l’area di sosta di Duino Nord (barriera Lisert), per cause in corso di accertamento, ha perso autonomamente il controllo, finendo la sua corsa ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari che hanno controllato le due persone coinvolte (hanno rifiutato il ricovero) e i vigili del fuoco del Comando di Trieste.

Giunti sul posto con la squadra del Distaccamento di Opicina ed il furgone Polisoccorso dalla Centrale, i pompieri hanno iniziato le manovre di messa in sicurezza del veicolo e di tutto l’ambiente interessato dall’incidente. Sul posto, anche la Polstrada e personale di Autovie.

Rientrando dall’intervento, al km 520, (2 kilometri prima dell’incidente) i vigili del fuoco hanno notato un tamponamento tra 3 veicoli con numerose persone fuori dalle autovetture. Sul posto, hanno trovato un’ ambulanza della Croce Rossa Italiana in transito, che si stava accertando della salute delle 5 persone coinvolte. Il tamponamento, causato probabilmente dalla coda creatasi per il precedente incidente, ha coinvolto anche un’autovettura ibrida. La squadra, quindi, ha iniziato le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli e prestato assistenza in attesa dell’arrivo della Polstrada e del personale di Autovie.