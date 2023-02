Le strade del Fvg hanno registrato diversi incidenti.

Sono stati diversi, oggi, gli incidenti registrati sulle strade del Fvg. A Vivaro, questo pomeriggio attorno alle 16, all’altezza della rotonda prima del ponte Meduna, si sono scontrati un furgone e una bicicletta. La persona in sella alla due ruote è rovinata a terra ma fortunatamente non ha riportato lesioni serie. È stata trasportata all’ospedale in codice verde. Sul posto l’ambulanza di Spilimbergo inviata dalla Sores e i vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

A Trieste, in Strada di Fiume, una persona che si trovava in sella a uno scooter ha perso il controllo ed è rovinata a terra. L’equipaggio sanitario inviato dalla Sores l’ha soccorsa per poi trasportarla in codice verde all’ospedale di Cattinara per una valutazione delle lesioni subite agli arti inferiori. Rilievi a cura delle forze dell’ordine.

Lungo la ex strada provinciale 14, poco prima dell’abitato di Vencò, nel territorio del comune di Dolegna del Collio, un’auto è uscita autonomamente di strada. Una persona è rimasta coinvolta, soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza proveniente da Cormons. Il rientro è in codice giallo, comunque non in pericolo di vita, sull’ospedale di Gorizia. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Gradisca d’Isonzo per rilievi, viabilità e accertamenti e i vigili del fuoco isontini per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e della sede stradale.