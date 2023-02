L’iniziativa per promuovere la ginnastica tra gli anziani a Udine.

Da anni il Comune di Udine è impegnato nel promuovere l’invecchiamento attivo: diversi i progetti in campo, a cui ora se ne aggiunge uno nuovo, consentire agli anziani di imparare gli esercizi di ginnastica in marilenghe.

Per questo, l’amministrazione ha finanziato con 5.500 euro l’iniziativa dell’associazione Sportiva Disabili Basket e Non Solo ODV del capoluogo friulano, che preparerà un piccolo manuale di ginnastica domestica in friulano, dal titolo “Propuestis di esercizis di gjinastiche di fâ in cjase – Dapardut cualchi esercizi di gjinastiche pal ben stâ”.

L’attività fisica, infatti, è uno strumento fondamentale per il benessere e la salute delle persone di tutte le età importante anche nella prevenzione delle malattie croniche-degenerative nella popolazione anziana, senza contare che produce importanti benefici dal punto di vista psicologico e sociale riducendo anche il rischio di depressione e demenza e contribuisce a garantire una buona qualità della vita anche in situazione di disabilità.

L’obiettivo, quindi, è quello di fare della ginnastica una corretta abitudine quotidiana e favorire quella dolce e respiratoria da poter svolgere a casa o al parco, tra nonni e nipoti. Il testo sarà stampato in 200 copie e pubblicato anche in rete.