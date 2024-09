In nove anni saranno acquistati 77 autobus ecologici.

Saranno 77 i nuovi autobus ecologici, 26 elettrici, 15 alimentati a idrogeno e 36 a metano che arriveranno in Friuli Venezia Giulia grazie al piano Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e trasporti. Un investimento pari a circa 43 milioni di euro per i prossimi 9 anni.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo l’approvazione della delibera della Giunta regionale con la quale si comunica al ministero delle Infrastrutture e trasporti la rimodulazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche relative al rinnovo del parco mezzi del Trasporto pubblico locale del Fvg per le annualità 2024-2028 e 2029-2033.

“Complessivamente – ha puntualizzato Amirante – le risorse che avremo a disposizione ammontano a quasi 43 milioni euro e saranno utilizzate per l’acquisto di complessivi 77 autobus ecologici, 26 elettrici, 15 alimentati a idrogeno e 36 a metano. Un’operazione che ci consentirà un grande rinnovo del parco mezzi del Tpl regionale con una sostituzione dei mezzi più datati con autobus ecologici. Alle linee urbane – ha precisato l’assessore – sono destinati bus a idrogeno ed elettrici, mentre alle linee extraurbane saranno destinati i nuovi bus a metano che consentono di raggiungere anche le località di montagna senza problemi di ricarica”.

Il piano.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti che si aggiunge all’aggiornamento legato all’età del parco mezzi previsto dal Piano regionale del Trasporto pubblico locale, che già oggi vede la Regione ai vertici nazionali.

Il piano approvato prevede, per il periodo 2024-2028, l’acquisto di 8 autobus elettrici, 15 a idrogeno per i servizi urbani e 7 bus a metano per le linee extraurbane. Per il periodo successivo, 2029-2033, si prevede invece l’acquisto di 18 autobus elettrici urbani e 29 autobus a metano extraurbani.

All’ambito territoriale di Gorizia sono destinati complessivamente 27 mezzi (15 a idrogeno, 3 elettrici e 9 a metano), per il territorio di Pordenone è prevista l’introduzione di 27 bus a metano nelle linee extra-urbane, mentre per l’ambito di Trieste si acquisteranno 23 bus elettrici per il servizio urbano.