La friulana Eurolls premiata in Cina alla fiera del filo e del tubo

Un premio per la divisione cinese di Eurolls.

Eurolls China è stata premiata nell’ambito della fiera Wire and Tube 2024 a Shanghai, per la sua ventennale presenza alla manifestazione cinese che vede espositori dall’intero pianeta. “Giunge inaspettato questo premio, siamo qui all’evento fieristico da oltre un ventennio con la nostra controllata cinese, perché è dalla Cina che spesso si intuiscono i nuovi andamenti del mercato, relativamente a prodotti ed a materie prime – spiega Renato Railz, presidente di Eurolls – . Questo anno è una edizione stupefacente per le novità dei materiali portate proprio dai cinesi. Ci insegnano ad essere innovativi, perché, dal canto loro non possono soccombere o perdere terreno sugli Stati Uniti. Quindi, in Cina si respira sempre il punto più alto della innovazione, come negli Usa”.

La fiera.

Wire China 2024 and Tube China 2024 si sono tentuti presso il New International Expo Centre di Shanghai, con l’obiettivo di promuovere il progresso del settore e favorire le connessioni. Quest’anno le due esposizioni si estendono su 10 padiglioni, per una superficie espositiva totale di 109.250 metri quadrati. Secondo le stime, hanno partecipato quasi 1.500 aziende provenienti da circa 30 Paesi e regioni. Le due fiere coprono l’intera catena industriale di cavi, fili e tubi, offrendo una piattaforma unica, professionale ed efficiente per gli scambi in tutto il mondo.

In fiera una enorme quantità gamma di prodotti, tra cui macchinari per la produzione e la lavorazione di fili e cavi, apparecchiature ausiliarie per la lavorazione dei cavi, materie prime e ausiliarie per cavi (cavi ottici), tecnologia di misurazione e controllo, soluzioni ingegneristiche innovative. Le imprese sono chiamate ad accelerare la loro transizione verso la digitalizzazione, promuovendo la flessibilità, consentendo una produzione intelligente, coltivando nuove forze produttive di qualità e migliorando la competitività.