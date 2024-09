Badante trovata incosciente fuori casa, probabile una caduta dalle scale

La donna è stata trasportata all’ospedale di Udine.

Una badante di 51 anni è stata trovata semi-incosciente sulle scale esterne dell’abitazione dell’anziana che assisteva a Polcenigo. E’ avvenuto nella mattinata di sabato, quando l’anziana donna è uscita di casa e ha notato la 51enne accasciata sugli scalini, incapace di muoversi.

La badante, è stata quindi soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere caduta sulle scale esterne dell’abitazione durante la serata di venerdì, forse per un malore. Non si esclude la possibilità che sia rimasta lì per tutta la notte, esposta alle basse temperature, prima che l’anziana la trovasse intorno alle 8:30 del mattino successivo. Gli accertamenti medici hanno rilevato un trauma cranico e alcune ferite, compatibili con una caduta.