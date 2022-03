L’impegno delle aziende di trasporti per i profughi in arrivo dall’Ucraina.

Li abbiamo visti in sosta ai valichi di Tarvisio e Fernetti pieni di famiglie in fuga dalla guerra dell’Ucraina. Ora Flixbus, la compagnia di autobus lowcost, rilancia il suo impegno per questi tragici momenti offrendo corse gratuite a chi vuole lasciare il Paese sotto attacco dalla Russia a prescindere dalla propria nazionalità. Flixbus precisa che i suoi bus, destinati allo scopo, sono posizionati al confine con la Polonia, dove abbiamo visto impegnato anche l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich.

“Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di un passaggio, segui il procedimento aggiornato usando la chat sul nostro SITO WEB per richiedere uno o più biglietti gratuiti”, dice Flixbus. L’arrivo è garantito anche per il Friuli Venezia Giulia dove, proprio in queste ore, si sta allestendo la macchina dell’accoglienza. Oltre a Flixbus anche un’altra azienda di trasporti, la MarinoBus, offre gratuitamente a chi è fornito di passaporto ucraino, la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea – impiegati nelle tratte a lunga percorrenza – per riuscire a raggiungere le mete più distanti tra cui anche Udine.

Intanto, questa mattina si sono tenuti nuovi incontri tra i sindaci, i Prefetti e la Protezione Civile Fvg per coordinare gli arrivi. “In questa fase è importante che la grande generosità dimostrata da subito dai nostri cittadini venga gestita in modo coordinato per evitare che si crei ulteriore confusione in una situazione già molto delicata e di conseguenza che gli aiuti non vengano usati nel modo migliore”, ha detto il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi.

