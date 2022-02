Joe Bastianich al confine con l’Ucraina.

“Sto cercando di raccontare questa storia orribile, la sofferenza e il dolore di questa povera gente. Spero di potergli rendere giustizia”. L’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, da sempre legato al Friuli, si trova al confine tra la Polonia e l’Ucraina. È arrivato per descrivere gli orrori della guerra e per cercare di dare una mano ai profughi, durante il documentario che sta girando per conto del programma televisivo Le Iene.

“Possiamo aiutare con i passaporti portando i rifornimenti necessari”, dice il manager della ristorazione con alle spalle proprio il confine con l’Ucraina. Bastianich parla sui social anche delle code chilometriche di auto e di donne e bambini in fuga. Mostra le prime tendopoli che sono state allestite in un clima surreale.

