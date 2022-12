Chiusure il 13 e il 14 dicembre delle autostrade in Fvg

Doppia chiusura notturna per due tratti delle autostrade in Fvg della rete di Autovie Venete. La prima chiusura riguarda il tratto della carreggiata sud della A23 tra Udine Sud e il Nodo di Palmanova dalle ore 21,00 di martedì 13 dicembre alle ore 05,00 di mercoledì 14 per la rimozione di un portale segnaletico e l’installazione di una nuova struttura. Chi proviene dalla direttrice Tarvisio/Udine ed è diretto verso Venezia o Trieste dovrà uscire a Udine Sud e, percorrendo la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, potrà rientrare allo svincolo di Palmanova. Nessun tratto chiuso, invece, per chi proviene da Trieste o Venezia ed è diretto verso Udine/Tarvisio.

La seconda chiusura verrà effettuata nel tratto della A34 tra gli svincoli di Villesse e Gradisca in entrambe le direttrici di marcia tra le ore 22,00 di mercoledì 14 dicembre e le ore 05,00 di giovedì 15 per alcuni lavori riguardanti la linea elettrica area sovrappassante l’area autostradale.