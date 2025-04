Nasce la rete Balie Fvg, il progetto per salvare i gattini abbandonati

Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 80.000 gatti, e il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione. Tra le vittime più indifese ci sono i gattini di pochi giorni: cuccioli appena nati che, soprattutto in primavera, vengono abbandonati senza alcuna possibilità di sopravvivenza se non vengono soccorsi subito e allattati artificialmente.

Per rispondere a questa emergenza, sempre più frequente anche nella nostra regione, è nata la Rete Balie FVG, un progetto che unisce associazioni e volontari con un obiettivo preciso: salvare quanti più micini possibile, condividendo competenze, risorse e aiuto concreto.

Promossa da Il Gattile OdV di Trieste e Zampette Cormonesi, la rete coinvolge già numerose realtà del territorio – Gli Amici di Poldo OdV, Gruppo Ambiente Odv rifugio per animali abbandonati, Il sentiero di Ares, LEAL Trieste, Amico Gatto, Ricomincio da Cane OdV e Amici di Luna & Sam odv – e si rivolge a chiunque voglia dare una mano. Servono balie, ovvero persone disponibili ad allattare e accudire i cuccioli, ma anche staffette in grado di trasportarli rapidamente dal luogo del ritrovamento a chi potrà prendersene cura.

Il Progetto Balie dell’associazione Il Gattile OdV nasce a Trieste nel 2022 dall’iniziativa di un gruppo di volontarie che hanno deciso di mettere a disposizione la propria esperienza per dare una possibilità di vita ai tanti gattini abbandonati a pochi giorni dalla nascita, spesso con scarsissime probabilità di sopravvivenza. Dal capoluogo giuliano, il progetto si è poi ampliato nel 2023, grazie alla collaborazione con altre associazioni della regione, fino a dare vita alla Rete Balie FVG, una rete solidale attiva su tutto il territorio friulano-giuliano.

“Nel 2024 abbiamo accolto e allattato 107 gattini, riuscendo a salvare e a far adottare 98 di loro” racconta Olga Puccioni, coordinatrice del Gruppo Balie Trieste. «Fare rete tra associazioni è fondamentale — aggiunge — non solo per aumentare le possibilità di salvezza per questi micini, ma anche per offrire un supporto concreto ai volontari alle prime armi, che si trovano ad affrontare situazioni difficili e delicate».

“Allattare un gattino è un gesto bellissimo, ma impegnativo” aggiunge Stefano Zanuttin, presidente di Zampette Cormonesi. “Sapere di non essere soli, di avere qualcuno pronto a dare consigli e aiuto, è fondamentale per non scoraggiarsi e per fare davvero la differenza”. Chi desidera mettersi a disposizione o semplicemente avere informazioni può contattare la rete scrivendo su WhatsApp al numero 328 8248 444.