Si vota in 4 Comuni: Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo.

I seggi elettorali dei 4 Comuni del Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo) nei quali si vota domenica e lunedì per le elezioni amministrative sono stati regolarmente costituiti. Lo comunica il Servizio Elettorale della Regione.

I seggi saranno aperti domani, domenica 13 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nella giornata di lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Negli stessi orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.

Come si vota.

La votazione del Sindaco e del Consiglio comunale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta il nome e il cognome del Sindaco, i contrassegni delle liste affiancati dalle righe per esprimere i 2 voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere).



L’elettore può esprimere un voto:

a) solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;

b) per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;

c) solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (c.d. voto disgiunto);

d) per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Sindaco collegato.