Il bollettino della Regione sui casi di coronavirus.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi.



Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: 3 a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e 2 uomini, di 87 e 88 anni, deceduti in ospedale); 1 a Grado (una donna di 90 anni, deceduta in Rsa); 2 a Pordenone (due uomini, di 97 e 86 anni, deceduti entrambi in ospedale); 1 a Sacile (una donna di 83 anni, deceduta in ospedale); 1 a Brugnera (un uomo di 88 anni,

deceduto in ospedale).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 259. I decessi complessivamente ammontano a 4.178, con la seguente suddivisione territoriale: 996 a Trieste, 2.070 a Udine, 772 a Pordenone e 340 a Gorizia. I totalmente guariti sono 135.349, i clinicamente guariti 282, mentre quelli in isolamento ammontano a 8.585.

