L’incidente sulla provinciale di Faedis.

Sono Giovanni Moratti, 78 anni, nato a Muzzana, e la moglie Maria Grazia Rigattieri, 73 anni nata a Ferrara, le vittime dell’incidente stradale che si è consumato, ieri sera, poco prima delle 19, sulla provinciale che da Povoletto porta a Faedis. La coppia di pensionati era residente a Udine in via Bariglaria. Sono morti sul colpo nell’impatto che la loro macchina avuto con un’altra prima di finire contro il guard-rail. La coppia, che ha un figlio, Luca, che lavora a Povoletto, ed era insieme da più di 40 anni.



Uno schianto terribile, quello di ieri sera, sulla provinciale per Faedis nel quale hanno perso la vita. Il conducente dell’altra auto, un 39enne di Cividale, rimasto praticamente illeso nell’impatto, è attualmente indagato per omicidio stradale. In base ai risultati dell’alcol test si trovava il volante dopo aver bevuto. Sulla dinamica dell’incidente stanno facendo chiarezza i carabinieri della compagnia di Cividale.

