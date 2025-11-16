Bonus Elettrodomestici 2025, al via il click day: come chiedere il voucher

Scatta alle ore 7.00 di martedì 18 novembre il “click day” per accedere al Bonus Elettrodomestici 2025, il contributo statale destinato all’acquisto di nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica. I cittadini potranno presentare la domanda tramite l’app IO oppure attraverso il sito dedicato www.bonuselettrodomestici.it.

Il bonus prevede un contributo fino a 200 euro, a copertura massima del 30% del prezzo di acquisto, per una selezione di prodotti: lavatrici, asciugatrici, forni, frigoriferi, lavastoviglie, cappe da cucina, asciugabiancheria, congelatori e piani cottura. Requisiti fondamentali: gli elettrodomestici dovranno essere prodotti all’interno dell’Unione Europea e, al momento dell’acquisto, sarà necessario smaltire un vecchio apparecchio obsoleto.

Chi può richiederlo

Il bonus è limitato a un solo contributo per famiglia anagrafica e prevede due soglie:

fino a 100 euro per tutti i nuclei familiari ,

, fino a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Una volta approvata la richiesta, il voucher sarà valido per 15 giorni dalla data di attivazione. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 48,1 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per agevolare gli utenti nella presentazione delle domande, il Movimento Difesa del Cittadino del Friuli Venezia Giulia (MDC FVG) ha annunciato l’attivazione di uno Sportello Assistenza Bonus dedicato, a supporto dei consumatori.

“Misura da stabilizzare”.



Il presidente del MDC FVG, Raimondo Gabriele Englaro, ha definito l’iniziativa “una misura concreta benché limitata”, sottolineando come il bonus rappresenti un incentivo utile per rinnovare il parco elettrodomestici, con benefici diretti sul risparmio energetico e sull’ambiente.

“Sostiene i consumatori nel rinnovamento tecnologico, riduce i consumi energetici e valorizza le produzioni europee. Auspichiamo che questa misura venga rifinanziata e resa strutturale nel tempo, diventando uno strumento stabile di politica ambientale e industriale per difendere il valore del lavoro e della produzione nel nostro continente”, ha dichiarato Englaro.

Per maggiori dettagli sull’elenco degli elettrodomestici ammessi, è disponibile l’apposito elenco informatico al link: Elenco elettrodomestici.