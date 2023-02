Ecco le informazioni per accedere al bonus fotovoltaico.

Via libera al primo bando per accedere al bonus fotovoltaico, destinato a privati e famiglie del Fvg (non alle imprese). La giunta regionale, infatti, lo ha licenziato oggi: i fondi a disposizione ammontano a 100 milioni di euro. A questo primo atto ne faranno seguito degli altri destinati ad altre due categorie, ossia per l’installazione di impianti nei condomini e per le parrocchie.

Come funziona il bonus fotovoltaico.

Gli incentivi presenti nel bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento del costo totale dell’intervento sostenuto a partire dal 1 novembre 2022. La richiesta può essere presentata dalle persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento della domanda, che risultino proprietarie dell’immobile ad uso residenziale per il quale vien presentata richiesta di contributo.

Gli interventi devono essere realizzati a servizio di unità aventi categorie catastali da A1 a

A9 e A11. Sono ammesse in particolare le spese relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati, i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di Iva.

Ciascuna persona fisica può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per la stessa abitazione è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista dal bando. Le richieste di incentivo vanno presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dal 1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa devono recare una data successiva al 31 ottobre 2022. Non possono presentare domanda le persone fisiche che, per lo stesso intervento, hanno usufruito dell’incentivo Superbonus previsto dal Decreto rilancio.

Come presentare la domanda.

Le modalità di presentazione della domanda di incentivo e rendicontazione, sono semplificate e prevedono la compilazione della domanda on line, attraverso il link pubblicato alla pagina

internet dedicata, che guida passo dopo passo l’utente nell’inserimento dei dati e nella successiva trasmissione.

La procedura sarà disponibile a partire dalle 9 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle 17 di martedì 15 novembre 2023. L’incentivo verrà assegnato attraverso il procedimento a sportello. L’erogazione degli incentivi sarà disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dal titolare della domanda.

Non è prevista in questa fase la trasmissione di alcun documento; fatture, bonifici e dichiarazioni tecniche a dimostrazione della spesa sostenuta e dell’avvenuta realizzazione dell’impianto devono essere in possesso del richiedente alla data della domanda e saranno caricate sull’applicativo informatico in un secondo momento, in occasione dei controlli che l’amministrazione regionale effettuerà d’ufficio, anche con l’ausilio dell’Agenzia delle entrate.