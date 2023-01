Boom di chiamate improprie al 112 in Fvg, superano quelle d’emergenza

Oltre 1.700 le chiamate al numero di emergenza 112, oltre la metà improprie.

Sono state in tutto 1718 le chiamate giunte alla sala operativa del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia sulle 24 ore del giorno dell’epifania di quest’anno, il 6 gennaio. Di queste, più della metà, esattamente 892, erano chiamate cosiddette “inappropriate”, ovvero quelle che riguardavano situazioni di non emergenza, contro le 862 di vera necessità.

Numeri in lieve calo lieve rispetto al 6 gennaio dello scorso anno, quando erano state 1963, di cui 1027 di non emergenza e 936 di vera emergenza.

Per quanto riguarda le chiamate di vera emergenza, 301 sono giunte dalla ex provincia di Udine, 245 dalla ex provincia di Trieste, 139 dalla ex provincia di Pordenone, 108 dalla ex provincia di Gorizia, 33 da fuori regione.