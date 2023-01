Fuochi epifanici, decine di chiamate al 112 in tutto il Friuli

Decine le chiamate al 112 per i fuochi epifanici.

Con il ritorno in grande stile dei fuochi epifanici, dopo due anni di sosta forzata, in Friuli sono state decine, il giorno dell’Epifania, le chiamate al numero di emergenza 112. Anche se in molti casi si è trattato di chiamate “inappropriate”, ovvero non di autentica emergenza.

Ai Vigili del Fuoco, per esempio, ieri sono state inoltrate 55 chiamate in tutto. Non solo chiamate da “terra”, nella giornata di ieri sono state infatti anche inoltrate due chiamate per la Capitaneria di Porto per delle urgenze localizzate nei pressi del Molo G di Barcola (molo Cedas).

In totale, sono state 1718 le chiamate giunte alla sala operativa del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia nelle 24 ore del giorno dell’epifania di quest’anno, il 6 gennaio.