Furti nelle abitazioni a Tricesimo.

Con i primi giorni dell’anno, a Tricesimo si è registrata un’improvvisa impennata di furti nelle abitazioni, creano allarme nei residenti. L’ultima segnalazione arriva da via Zorutti, dove ignoti avrebbero fatto irruzione in una casa dopo aver scassinato la finestra di una camera, e se ne sarebbero andati portando via oro e orologi trovati dopo aver rovistato ovunque.

Ma le segnalazioni, a Tricesimo, si susseguono ormai dall’inizio dell’anno, rincorrendosi anche attraverso i social. E tra i residenti è scattato l’allarme.