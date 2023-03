Bruno Barbieri e 4 Hotel arrivano in Fvg: gli alberghi in gara

La trasmissione 4 Hotel arriva in Fvg.

La popolare trasmissione televisiva “4 Hotel” condotta dallo chef Bruno Barbieri arriva in Friuli Venezia Giulia. Sono infatti quattro gli alberghi a Trieste in sfida per il titolo di miglior struttura ricettiva della città. Protagonisti della puntata gli hotel Urban, Victoria, You.ME e Parenzo.

La puntata di Trieste andrà in onda nel nuovo ciclo di episodi dello show su Sky e in streaming su NOW. La formula del programma prevede che un albergatore ospiti Bruno Barbieri e gli altri tre proprietari o gestori di strutture ricettive coinvolte. Dopo il check-in, tutti soggiornano per un giorno e una notte e si fino alla fine della colazione. Gli ospiti vengono anche invitati a partecipare ad esperienze organizzate sul territorio, per scoprire la città, e testare i servizi dell’hotel.

I voti.

La formula poi è simile a 4 Ristoranti: gli albergatori danno un voto da 0 a 10 alla location, ai servizi, al prezzo e alla colazione che verranno svelati nel confronto finale. A questi si sommeranno i voti di Bruno Barbieri, decretando così il vincitore della puntata.