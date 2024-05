Bruno Bearzi riconfermato presidente del sindacato benzinai del Fvg

Bruno Bearzi presidente Confcommercio Figisc.

Bruno Bearzi, tolmezzino, è stato riconfermato per il terzo mandato presidente regionale di Confcommercio Figisc, il sindacato dei gestori impianti stradali carburanti. Il suo vice verrà indicato prossimamente.

Bearzi, dal 2019 presidente nazionale, è entrato nell’associazionismo di Confcommercio oltre trent’anni fa, inizialmente come rappresentante mandamentale della Figisc per l’Alto Friuli, ed è diventato prima vice e poi presidente provinciale, con successivi incarichi in regione e, appunto, a livello italiano. “Anche nel prossimo mandato – anticipa – mi impegnerò per rappresentare al meglio esigenze e problematiche di una categoria che in Friuli Venezia Giulia riunisce 450 impianti per un totale di 1.500 addetti e che attraversa da anni una situazione molto complicata dal punto di vista economico e occupazionale”.