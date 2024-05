Dal nulla all’oro ai Giochi della Gioventù: un docufilm celebra l’impresa dei ragazzi friulani

A 40 anni dalla vittoria ai Giochi della Gioventù.

Nel lontano ottobre del 1984, un gruppo di giovani studenti della Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Fiume Veneto scrisse una pagina memorabile nella storia dello sport scolastico italiano: partendo dal nulla, questi ragazzi conquistarono la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 e la medaglia di bronzo nel concorso a squadre di Atletica Leggera, durante le finali nazionali dei Giochi della Gioventù, tenutesi a Roma dal 1 al 7 ottobre 1984.

Questa non fu solo un’impresa sportiva, ma anche un eccezionale risultato di squadra e sacrificio, considerando che nel territorio comunale all’epoca non esistevano né un campo di atletica né una società sportiva dedicata a questa disciplina.

La preparazione per le finali fu intensa: la scuola, con il suo insegnante di educazione fisica Glauco Sellan, le società sportive del territorio e l’amministrazione comunale collaborarono per creare un programma di allenamenti durato quattro mesi. A Roma, sotto una pioggia battente, i ragazzi fermarono il cronometro a 47 secondi e 89 centesimi, conquistando la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 e stabilendo un record italiano dei Giochi della Gioventù, rimasto imbattuto per molti anni.

Per celebrare il 40° anniversario di questa straordinaria impresa, l’amministrazione comunale di Fiume Veneto ha realizzato un docufilm, per riscoprire e valorizzare la storia di un’impresa sportiva eccezionale e di una vicenda umana che evidenzia l’importanza della determinazione, dei sacrifici fatti per raggiungere i propri obiettivi, dello spirito di squadra e del supporto di una comunità intera.

Partendo dai racconti e dai ricordi dei protagonisti, è stata stesa una sceneggiatura che combina una narrazione coinvolgente con interviste attuali e inserti di fiction in flashback, per dare vita ai momenti clou ed enfatizzare emotivamente l’impresa storica. Le riprese del docufilm si sono svolte in vari luoghi del territorio comunale, tra cui la stradina pedonale di accesso al plesso scolastico del capoluogo, convertita all’epoca rudimentalmente in una pista di atletica per gli allenamenti. Il docufilm sarà presentato il prossimo 31 maggio 2024 alle ore 21:00, in occasione della Festa dello Sport, presso il centro sportivo di via Verdi