Gli scatti del “filosofo con la macchina fotografica” in mostra a Lauco

La mostra fotografica di Diego Minisini a Lauco.

Diego Minisini, definito “filosofo con la macchina fotografica”, anzi Photographer come preferisce presentarsi, è colui che scatta le sue foto piene di profondi messaggi, dialoghi ed atmosfere, che agganciano insieme Natura e Uomo: l’artista friulano sarà ospite presso la Casa del Popolo di Lauco, dove verrà allestita una mostra aperta al pubblico dal 01 giugno al 30 Luglio 2024.

Minisini, che si è dedicato alla pratica fotografica fin da giovanissimo, è reduce dal successo ottenuto da poco a Celldomok in Ungheria, città gemellata con Pagnacco. Nelle sue opere, l’evidente capacità nel gestire tecnicamente l’attrezzo fotografico, attraversa un carosello di immagini che documenta il trascorrere delle stagioni in un ambiente naturale affascinante.

Osservando le sue opere, non ci si può staccare senza aver percepito la profondità del messaggio d’amore per la Natura che l’artista vuole trasmettere.

Esaminando foto dopo foto, ci si lascia condurre lungo paesaggi che ben rappresentano l’imminente abbandono del verde e la forza cromatica dell’autunno, il senso del gelo dell’inverno, il riapparire di nuove tonalità nella primavera, fino al calore dell’estate.

La mostra “La Poesia dell’Istante-Nelle anime della Natura”, è stata organizzata in collaborazione con la Casa del Popolo, la Biblioteca, ed il Comune di Lauco, è visitabile tutti e sabati e le domeniche dalle ore 16 alle ore 18 – o su prenotazione riservata ai gruppi, in altri giorni della settimana telefonando al nr. 0433-74101(Comune di Lauco). L’ingresso è gratuito.