Buon Compleanno Gorizia! Ecco gli eventi per festeggiare

La città e la sua nobile storia, con uno sguardo rivolto al promettente futuro.

Oggi, 28 Aprile, Gorizia celebra i suoi 1.020 anni: un numero importante che porta con sé una lunga storia.

Nel I secolo a.C., dove poi è sorta la città come noi la conosciamo, vi erano due piccoli centri abitati romani, il Castrum Silicanum e il Pons Aesontii. Dal primo è nato il villaggio di Salcano (Solkan), mentre il secondo si trovava nella via che attraversava il fiume Isonzo.

Ma è nel 1001 che troviamo tracce dell’esistenza di Gorizia. La città viene infatti ufficialmente menzionata in un documento con cui l’imperatore Ottone III donò il castello di Salcano e la “villa Gorica”, per metà al Patriarcato di Aquileia e per metà al conte del Friuli Guariento di Eppenstein.

Proprio oggi, quindi, la città compie 1.020 anni. I festeggiamenti ufficiali – anche per celebrare la nomina a Capitale Europea della Cultura 2025 – sono previsti a fine settembre nell’ambito della manifestazione Contea. In tale occasione, sarà forse già possibile raggiungere Borgo Castello utilizzando gratuitamente il nuovo ascensore, la cui inaugurazione è prevista entro l’estate.

Per chi volesse festeggiare già oggi, sono in programma 2 interessanti eventi.

All’interno del museo di Santa Chiara, c’è l’apertura straordinaria della mostra “Madre. Trenta capolavori segreti per la più bella tra le donne”.

L’esposizione sarà poi visitabile nei weekend fino al 31 luglio e conta ben trenta capolavori da collezioni private focalizzati sulla figura di Maria di Nazareth, dal Duecento al Novecento. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per le famiglie è invece previsto un pomeriggio di giochi, letture e laboratori, a partire dalle 16 al Parco del palazzo comunale. La “Festa Librosa” fa parte del calendario di appuntamenti del progetto “Su e giù per le storie” di Nessuno Escluso, il progetto speciale di LeggiAMO 0-18 dedicato a valorizzare il ruolo della lettura nelle nostre comunità.

Anche il sindaco Rodolfo Ziberna (in piena campagna elettorale) ha voluto celebrare la sua città con queste parole: “Gorizia è una città straordinaria che non solo ha saputo rinascere dalle proprie ceneri ma oggi è di nuovo in grado di pensare e costruire in grande. Per se stessa, per la sua gente, per i suoi giovani. Tantissimi sono i progetti in fase di realizzazione o di progettazione che renderanno Gorizia ancora più bella e turisticamente attraente ma, soprattutto, si stanno aprendo prospettive, per la nostra città, fino a ieri inimmaginabili. E’ quindi un compleanno ricco di promesse, che celebriamo con lo sguardo dritto verso il futuro. Tanti auguri Gorizia”.

