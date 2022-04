La giornata regionale degli Alpini in Fvg.

Con 39 voti favorevoli e la sola astensione di un consigliere del Gruppo Misto, l’Aula ha approvato a larghissima maggioranza quella che è stata definita una legge-simbolo, con la quale si esprime “riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini“.

La norma intende ribadire e rafforzare il legame tra la comunità del Friuli Venezia Giulia e gli alpini, una sintonia che verrà celebrata con una Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, il 20 maggio di ogni anno. Numerosi consiglieri della Lega sono intervenuti per ribadire l’importanza del ruolo degli alpini in armi e in congedo, ricordando il grande lavoro di volontariato svolto dall’Ana in particolare nel post terremoto del 1976.

