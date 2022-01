Gli effetti dell’ondata di maltempo in Fvg.

Dopo la forte ondata di maltempo delle scorse ore, è tempo di bilanci per il Friuli Venezia Giulia. Le intense piogge e nevicate hanno lasciato il segno in varie parti del territorio.

In diversi comuni si segnalano cadute di alberi. Nella fattispecie, sono precipitate al suolo piante a Fiumicello Villa Vicentina, Coseano, San Vito al Tagliamento, Bertiolo, Savogna, Cavasso Nuovo, Tarcento, San Quirino, Taipana, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Moruzzo. Si sono verificati allagamenti a Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Staranzano, mentre Tarcento è stata interessata da caduta massi. Nella mattinata odierna sono proseguite le attività di monitoraggio sul territorio da parte dei gruppi comunali di Protezione civile, in particolare per sgombero neve e salatura strade nei comuni montani. In totale, sono 110 i volontari impegnati da inizio emergenza.

Pioggia e tanta neve.

In 12 ore sono caduti 133,6 millimetri di pioggia a Moggio, 80 a Clauzetto, 66,6 a Osoppo e 22,8 a Trieste. Le nevicate più copiose in quota si registrano a Passo Predil (50 centimetri), Sella di Sompdogna (48) e Malga Acomizza (47). Sono, invece, 36 i centimetri caduti a Tarvisio e 29 a Sauris di Sopra.

Gli altri dati di ieri.

Ieri, mercoledì 5 gennaio, sulla Regione si sono registrati alcuni dati meteo salienti: 200 millimetri di precipitazione sulle Prealpi Giulie, tra 50 e 100 sul resto della zona montana di cui buona parte neve con accumuli sui 40-70 centimetri sulle Alpi Giulie e 20-40 sulle altre zone oltre i 1000 metri di quota, spessori inferiori più a valle, e localmente superiori oltre i 1.800 m. In pianura e sulla costa piogge tra 40 e 70 millimetri con temporali e locali grandinate, specie nell’Isontino, a tarda sera oltre che pioggia localmente si è avuta neve o pioggia mista a neve. In giornata si sono manifestati venti a 100 km/h da sud sui monti, mentre in serata vento da nord tra 60 e 80 km/h ha interessato la pianura e anche la fascia lagunare con 100 km/h a Lignano. In seguito a Trieste la Bora ha soffiato forte con 110 km/h di raffica. Sulla zona di Trieste le precipitazioni sono state inferiori, 15-20 millimetri, con una spruzzata di neve nella notte a Pese. Nel corso della notte i fenomeni si sono attenuati.

L’evoluzione.

Da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. Le temperature minime saranno decisamente basse sull’area montana con valori anche inferiori ai -10 gradi. Possibilità di ghiaccio per tutto il periodo sull’area montana, anche di giorno. Nel Tarvisiano farà freddo anche di giorno con temperature massime non oltre i -5° C. Bel tempo e freddo di notte anche sabato.

