Dal 15 ottobre cancellate 2.313 corse di trasporto pubblico in Fvg.

Dal 15 ottobre, nei giorni feriali in Friuli Venezia Giulia sono state cancellate 2.313 corse di trasporto pubblico locale, pari al 19,7 per cento di quelle complessive a causa del consistente numero di assenze registrate fra gli autisti. Ben 388, pari al 27,8 per cento del totale. Assenze giustificate sia dalla mancanza del Green pass, che a malattie e ad altre motivazioni.

A rendere noti i dati l’assessore regionale ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, che, rispondendo in aula a una interrogazione dedicata a questi temi ha spiegato anche l’impegno della Regione per minimizzare i disagi all’utenza.

“Per fare fronte all’emergenza causata dal Covid-19, le Prefetture – ha fatto sapere Pizzimenti –, in stretta collaborazione con la Regione, hanno già attivato delle misure importanti per assicurare un regolare accesso ai poli scolastici da parte degli studenti delle scuole superiori sia attraverso i normali mezzi del Trasporto pubblico locale che con l’ausilio di servizi aggiuntivi realizzati anche con la partecipazione di vettori Noleggio con conducente. La riorganizzazione dei servizi da parte delle società Tpl Fvg e delle aziende consorziate – ha proseguito – ha determinando la soppressione di un numero consistente di corse ma ha comunque garantito a tutti i territori i necessari collegamenti per servizi scolastici”.

