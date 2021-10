L’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario in Fvg.

Avevano ingaggiato una battaglia per opporsi all’obbligo di vaccinazione. Ma ora, gli esponenti del personale sanitario contrario all’inoculazione in Friuli Venezia Giulia hanno perso la loro battaglia.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 7045/2021 pubblicata oggi, nella quale viene respinta l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati. Nel provvedimento, viene quindi confermato l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.

L’obbligo vaccinale è stato indicato come a tutela non soltanto del personale sanitario impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali, sottolinea il Consiglio di Stato. Da qui, la sentenza emessa oggi.

