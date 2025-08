La capra è caduta in una grotta a Duino.

Un intervento insolito ma a lieto fine ha impegnato nel pomeriggio di ieri, 5 agosto, i Vigili del Fuoco di Trieste, chiamati a recuperare una capra precipitata in una grotta in località Malchina, nel comune di Duino Aurisina.

La segnalazione è arrivata da un escursionista, che ha notato l’animale mentre cadeva all’interno della cavità naturale. L’operatore della sala operativa ha quindi inviato sul posto la squadra del distaccamento di Opicina e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale.

Giunti in zona, i Vigili del Fuoco hanno avviato l’intervento di recupero: la capra, caduta per circa 15 metri, è stata raggiunta dai soccorritori che, utilizzando tecniche speleo-alpinistiche, si sono calati nella grotta. Dopo averla imbragata con cura, l’hanno riportata in superficie. L’animale, fortunatamente in buone condizioni, è stato riconsegnato alla proprietaria, che lo ha riportato al pascolo. L’intera operazione è durata circa due ore.