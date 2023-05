Il caro affitti per gli universitari fuorisede.

Davanti a molti atenei italiani, gli universitari stanno allestendo le tende, una forma di protesta contro il caro affitti che pesa sulle tasche delle famiglie dei fuorisede. D’altronde, secondo i siti (come immobiliare.it), prendere in locazione una casa a Udine ad aprile costa in media 8,66 euro al metro quadro, ossia il 7,71 per cento in più rispetto ad un anno fa. E oltre all’aumento di questa voce di spesa, chi frequenta gli studi lontano dalla città ha molte altre uscite da affrontare, dalle bollette al cibo.

Ma com’è la situazione in Fvg, rispetto all’offerta di posti a basso prezzo, come quelli della Casa dello Studente? Secondo i dati della Regione, quelli banditi per l’anno accademico 2022-2023 dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio sono nel complesso 1.080, di cui 494 per gli studenti dell’Università di Trieste e 514 per quelli di Udine. Chi trova alloggio nella casa dello studente, “paga” 1.500 euro (trattenuti sulla borsa di studio) per dieci mesi.

Nel capoluogo friulano, tra l’altro, già l’anno scorso ci fu polemica, riguardo alla chiusura della struttura di viale Ungheria (servirebbero onerosi lavori di adeguamento) e la messa a disposizione di nuovi alloggi a Casa Burghart. Il Fvg, inoltre, eroga contributi per la sistemazioni pari a 1.200 che vengono concessi agli studenti in graduatoria con requisiti di merito e di reddito e che non sono riusciti a entrare nelle case dello studente.

In Italia, nel complesso, ci sono circa 40mila posti letto messi a disposizione dagli Enti di diritto allo studio, ma la previsione è di sfruttare i 960 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr per crearne altri 60mila.