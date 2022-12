Come votare il Carso nei Luoghi del Cuore del Fai.

Continua l’impegno dei volontari del FAI Fondo Ambiente Italiano per il Friuli Venezia Giulia a favore del Carso devastato dagli incendi della scorsa estate tramite la candidatura dell’area transfrontaliera “il nostro Carso, naš Kras” tra “I Luoghi del Cuore” all’omonimo censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Una candidatura che intende mostrare quanto sia urgente affrontare la questione ambientale perché il Carso, come tutta la natura, è quantomai fragile e richiede uno sforzo collegiale non solo per ridurre il rischio del manifestarsi con sempre maggior frequenza di fenomeni estremi, ma anche per diminuire l’impatto antropico. Un appello rivolto quindi a tutti, perché di tutti è la responsabilità di prendersi cura dell’unica casa che abbiamo: la Terra.

Una candidatura, quella del Carso, appoggiata e condivisa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che tutti possono sostenere con un voto online attraverso l’apposita sezione dedicata al censimento presente sul sito del FAI, che è raggiungibile direttamente tramite al link (verrà chiesto di registrarsi al sito del FAI) o sottoscrivendo gli appositi moduli per il Carso nelle iniziative in cui sono presenti i volontari o nelle sedi che ospitano i punti firma, fino al prossimo 15 dicembre 2022.

Il sostegno delle Istituzioni.

L’iniziativa della Direzione Regionale del FAI Fondo Ambiente Italiano per il Friuli Venezia Giulia a favore del Carso ha già raccolto le adesioni di tanti membri delle Istituzioni. Hanno firmato per il Carso infatti: per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente Massimiliano Fedriga, il Vicepresidente Riccardo Riccardi, l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier; per il Comune di Trieste, il Vicesindaco Serena Tonel; per il Comune di Sgonico-Zgonik, il Sindaco Monica Hrovatin, per il Comune di Duino Aurisina – Devin Nabrežina, il Sindaco Igor Gabrovec; per il Comune di Gorizia, il Sindaco Rodolfo Ziberna e l’assessore alla cultura Fabrizio Oreti; per il Comune di Monfalcone, il Sindaco Anna Cisint; il Presidente della Fondazione Carigo, Alberto Bergamin. Ha sottoscritto la raccolta anche l’On. Debora Serracchiani.

L’appoggio del mondo della Cultura

Hanno appoggiato il Carso con una loro firma: la cantante Elisa, l’artista performativo russo di fama internazionale Slava Polunin, il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, lo scrittore Mauro Covacich, lo scrittore Luigi Nacci, il giornalista e scrittore Pietro Spirito, le attrici Ariella Reggio, Lara Komar e Sara Alzetta, l’attore Adriano Giraldi, la Direttrice de il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa, per il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia – il Rossetti, il Presidente Francesco Granbassi e il Direttore Paolo Valerio.

Per il Teatro La Contrada, la direttrice artistica Livia Amabilino e il Direttore Organizzativo Diego Matuchina; per ESYO, il direttore Igor Coretti Kuret, per il Teatro Verdi Gorizia, il direttore artistico Walter Mramor, per il Teatro Comunale Monfalcone, il direttore artistico della Stagione Musicale Federico Pupo, per il Teatro Miela – Bonawentura, il Presidente del CdA, Enzo D’Antona, la referente della FVG Film Commission, già Presidente di ShorTS International Film Festival, Chiara Valenti Omero.