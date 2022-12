Nell’ambulatorio di Precenicco arriva l’infermiere di comunità

L’infermiere di comunità partirà il 6 dicembre a Precenicco.

Prenderà ufficialmente il via martedì 6 dicembre il servizio dell’infermiere di comunità nel poliambulatorio di via dei Cavalieri Teutonici a Precenicco.

Un’attivazione particolarmente attesa che completa l’offerta dei servizi al cittadino in campo medico dopo l’apertura, alcuni mesi fa, negli stessi spazi, dello studio del medico di medicina generale. “Siamo davvero felici – spiega Elisa Zanelli, assessore alle Politiche sociali – molte infatti le persone che potranno avvalersi della professionalità dell’infermiera che opera su questo territorio e che finalmente potrà avere degli spazi adeguati per medicazioni, prelievi e quanto si renda necessario per una corretta assistenza alla cittadinanza, specie quella più anziana e fragile.”