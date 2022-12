Il giovane è stato trasportato in ospedale.

A Udine, in via Riccardo Di Giusto, immediato l’invio di un’ambulanza per soccorrere un giovane rider trovato sofferente a bordo strada.

Il ragazzo, che viaggiava a bordo di uno scooter è si stava occupando di alcune consegne. È stato tempestivamente assistito dall’equipaggio di un’ambulanza e trasportato senza gravi lesioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto le forze dell’ordine. Cause al vaglio.