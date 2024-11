Un castello del Fvg potrebbe diventare un Lego: anche Fedriga fa il tifo

Il Castello di Miramare potrebbe diventare un Lego.

E’ uno dei più famosi castelli del Friuli Venezia Giulia e ora potrebbe diventare nientemeno che un Lego, arrivando sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo: si tratta del Castello di Miramare e a progettarne la versione in mattoncini con ben 1759 pezzi è stato proprio un triestino che ha candidato l’idea sul sito ideas.lego.com.

Ora che il progetto c’è, servono i voti: è necessario arrivare, infatti, a 10mila perché il sogno diventi realtà. E a fare il tifo in questo senso, c’è anche il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, che in un post ha invitato a sostenere l’iniziativa: “Il Castello di Miramare diventa un progetto LEGO che, con 10.000 voti, potrebbe approdare sugli scaffali di tutto il mondo. Si tratta di un’opportunità unica per far conoscere uno dei simboli più iconici di Trieste, in una veste nuova e coinvolgente. Sostenere questa iniziativa significa celebrare la bellezza e l’orgoglio della nostra terra. Aiutiamo a trasformare il sogno in realtà! Votiamo tutti per il Castello di Miramare LEGO. Basta fare clic qui https://bit.ly/3Uxh16R”.

Per ora, il progetto ha superato i 2mila voti, ma c’è ancora tempo per sostenerlo: “Questo è il castello più famoso dell’Alto Adriatico, benvenuti nella casa di Massimiliano e Carlotta, membri della famiglia degli Asburgo e proprietari del castello di Miramare – scrive l’ideatore sulla pagine del progetto -. Ho progettato questo set perché è uno dei monumenti più importanti della mia città, Trieste. La mia città è piccola ma ha molti bei monumenti (era la terza città più importante dell’Impero austriaco) che penso dovrebbero essere conosciuti in tutto il mondo“.

“Cerco di progettare un set per la mia città dal 2021 (un lavoro ancora in corso). Un altro cittadino di Trieste ha provato a progettare un altro bellissimo simbolo, il Tram di Opicina: mi sono ispirato a lui e a mio padre (che ha una grande passione per i Lego), quindi spero che questo set ottenga il supporto di cui ha bisogno per diventare un vero, ufficiale e bellissimo set Lego“.