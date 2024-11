L’incendio nel pomeriggio a Udine.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 8 novembre, in via Pozzuolo a Udine: le fiamme hanno interessato il tetto di un B&B in corso di ristrutturazione. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l’autoscala, hanno prontamente spento il fuoco. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio.