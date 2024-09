Cavalcade Classiche, oltre 60 Ferrari storiche fanno tappa in Friuli

Dal 19 al 21 settembre l’evento esclusivo dedicato ai clienti Ferrari, che sfileranno anche per Udine

Torna per la sua settima edizione Cavalcade Classiche, uno degli eventi più esclusivi del mondo dell’automobilismo. Dal 19 al 21 settembre, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia saranno il palcoscenico di un’esperienza di guida unica dedicata ai clienti Ferrari.

I partecipanti, alla guida di oltre 60 storiche Ferrari, affronteranno una gara di regolarità lungo un percorso di oltre 700 chilometri. Le automobili daranno vita a uno spettacolo straordinario per tutti gli appassionati, divenendo protagoniste di scenografiche esposizioni lungo strade e piazze.

Modelli che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante

Tra i modelli che hanno segnato la storia del Cavallino Rampante, avrà un posto d’onore la 125 S del 1947, la prima vettura a portare il nome Ferrari. Ci saranno anche delle supercar che hanno rappresentato l’apice della tecnologia automobilistica nel corso dei decenni, definendo nuovi standard nel settore: GTO, F40, F50, Ferrari Enzo.

Le tappe tra Fvg e Slovenia

Il tour prenderà il via da Gorizia per visitare il Collio, un territorio immerso in paesaggi mozzafiato e pregiati vigneti. Proseguirà poi per Cividale del Friuli e Udine, dove è prevista una speciale accoglienza della carovana. Le storiche ‘rosse’ entreranno in centro storico e saranno posizionate in piazza Libertà e in via Vittorio Veneto, mentre i loro proprietari saranno ospiti di un pranzo di gala proprio sotto la loggia del Lionello, dove verrà allestito un catering. Al termine del pranzo ripartiranno verso Palmanova, Aquileia e Grado.

Il 20 settembre, la comunità di Cavalcade attraverserà il confine sloveno, per esplorare le bellezze naturali degli altopiani e della valle dell’Isonzo. Le prime tappe saranno Idrija, dichiarata patrimonio dell’UNESCO, Tolmin e Nova Gorica. Il giorno successivo, il viaggio proseguirà sul Carso fino a Trieste, dove le vetture saranno esposte in Piazza Unità d’Italia.

Per la comunità di Cavalcade sarà un’esperienza indimenticabile, che unisce tradizione, passione e la bellezza senza tempo delle Ferrari.