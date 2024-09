Lisa Vittozzi testimonial di Eirl Dolomites Retreat di Sappada

Il villaggio sostenibile ha scelto la campionessa del mondo di biathlon

Emozioni, riflessioni e la condivisione di un progetto che va ben oltre il business, ma vuole essere una dedica alla propria terra e ai suoi valori. Tutto questo si è respirato a Eirl Dolimites Retreat, in occasione dell’ufficializzazione della partnership tra la struttura di Sappada e la campionessa del mondo di biathlon Lisa Vittozzi.

Alla presenza di un ristretto numero di ospiti, tra cui autorità, amici, addetti ai lavori e una rappresentativa della locale associazione sportiva Camosci, Silvia Zambon e il marito Massimiliano Stoffie, titolari del villaggio turistico che si estende su 30 mila metri nella località montana, accompagnati dalle loro figlie Sofia e Teresa, hanno suggellato una collaborazione con la campionessa che li accompagnerà fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Uno chalet bio dedicato a Vittozzi

Vittozzi promuoverà nel mondo l’ospitalità autentica ed esclusiva di Eirl. “Non avremmo potuto trovare una testimonial più azzeccata di Lisa che rappresenta al meglio i nostri valori: l’amore e il rispetto per la sua terra, la forza, il coraggio, la determinazione e una visione del lusso fatta di tempo, spazio e relax“, ha spiegato Silvia nel corso della conferenza stampa svoltasi dopo la scopertura delle tre insegne in ferro battuto dedicate a Lisa Vittozzi e affisse al bio chalet a lei dedicato.

Con grande modestia, una Lisa commossa ha ringraziato la proprietà per averla scelta in qualità di testimonial e ha raccontato al pubblico la sua volontà di esprimersi al meglio anche nella prossima stagione agonistica e alle imminenti Olimpiadi. “Ho promesso a Silvio che lo avrei battuto in quanto a medaglie, perciò devo vincerne ancora qualcuna”.

Sport e turismo, con attenzione alla sostenibilità

Ad applaudire c’erano anche il sindaco di Sappada Alessandro De Zordo e il vice sindaco e campione olimpico Silvio Fauner, chiamato a testimoniare il valore dello sport per Sappada. Fauner ha rivolto parole di encomio a Silvia e a Massimiliano, evidenziando come sport e turismo siano le due facce della stessa medaglia.

Alla conferenza sono intervenuti anche il consigliere regionale Manuele Ferrari, l’imprenditore Michil Costa, tra i primi nel settore turistico a parlare di sostenibilità e il progettista Michele Festini. Il tema del rispetto e la valorizzazione della montagna sono stati al centro di tutti gli interventi, nei quali si è anche dato pieno merito a Silvia e Massimiliano di aver concepito una struttura unica nel suo genere, dove l’uomo può vivere la vera dimensione della natura, in estate come in inverno.