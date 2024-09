La Regione ha risposto alla richiesta di supporto arrivata dall’Emilia-Romagna

Questa sera, alle 21, una colonna mobile della Protezione civile Fvg partirà dalla sede di Palmanova diretta in Emilia-Romagna, dove è previsto per la nottata un aggravarsi delle condizioni meteo.

“Rispondiamo a una richiesta di supporto che ci è arrivata dalla Regione Emilia-Romagna, dove è in corso un’allerta meteo, con lo spirito di solidarietà e le competenze che contraddistinguono le donne e gli uomini della nostra Protezione civile regionale“, spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

D’intesa con il governatore Fedriga, Riccardi ha firmato un decreto per la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all’azione di soccorso di protezione civile a favore della popolazione dell’Emilia-Romagna, colpita dalla giornata di oggi dall’emergenza idrometeorologica.

“E’ in corso il reperimento di quattro squadre di tre volontari ciascuna per 72 ore di diponibilità, con specializzazione in pompaggio e soccorso in acqua, più due volontari autisti per l’invio di un semirimorchio allestito con 16 posti letto per avere autonomia logistica degli stessi volontari”, conclude Riccardi.