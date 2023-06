Cenare tra i filari di vite o sotto alberi centenari: arriva Vigne sotto le stelle

Dal 6 luglio partono le serate di Vigne sotto le stelle.

Serate alla scoperta non solo dei prodotti e dei loro sapori ma anche delle persone e del territorio, eventi in luoghi incantevoli del Friuli, dedicati al buon vino e alla buona cucina: partono gli appuntamenti di Vigne sotto le stelle, manifestazione organizzata da Eventiva e giunta alla sesta edizione.

Tra i vigneti del Friuli, infatti, si incontreranno eccellenze gastronomiche e tradizione vitivinicola e ogni serata porterà alla scoperta di un luogo, con cene tra i filari, apertivi sotto alberi centenari e passeggiate in barricaia.



Serata d’apertura giovedì 6 luglio a Cormòns in località Pradis dove Paolo Caccese accoglierà gli ospiti nel cuore del Collio. Le serate continueranno poi fino a settembre, ognuna di essa caratterizzata per la particolarità dell’azienda vinicola che la ospita e per lo chef che l’accompagna.

Chi deciderà di partecipare alle serate potrà scegliere tra profumi dal mare portati sui colli o i viaggi nel tempo dall’artigiano del vino Gaspare Buscemi che per l’occasione porterà in tavola vini affinati nella sua cantina da oltre 30 anni, seguiranno poi suggestivi scenari a lume di candela tra i filari.

Tra gli eventi, Tenuta Villanova aprirà i suoi cancelli non solo come azienda vinicola ma anche come distilleria di antica tradizione; si potrà passeggiare nel vigneto storico di Faedis con Claudio Zani, mentre Humar porterà tra i suoi vigneti da vista mozzafiato i fuochi dei barbecue per provare ogni sfumatura della brace mentre Castel San Mauro tra tradizione e innovazione si aprirà alle stelle per una serata sotto il cielo di agosto in un pin nic senza tempo.