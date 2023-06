A Lignano apre il posto di Polizia, sarà operativo per tutta l’estate

Posto di Polizia a Lignano.

Dal prossimo lunedì 3 luglio 2023 riaprirà a Lignano Sabbiadoro, per la stagione estiva, l’Ufficio della Polizia di Stato che sarà operativo fino alla fine di agosto.

Ieri mattina, alla presenza del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, il Questore di Udine ha presentato il personale proveniente dalla Questura che presterà servizio nella località marittima, di provata esperienza nell’attività di controllo del territorio, che anche quest’anno sarà affiancato da agenti di nuova nomina provenienti da altre sedi, appositamente aggregati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle principali località turistiche della Penisola.

Con l’obiettivo di adeguare le misure di vigilanza all’incremento dei flussi turistici, la Polizia di Stato effettuerà mirati servizi di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati, rivolgendo anche una particolare attenzione a quei comportamenti che offendono il decoro urbano e la quiete dei vacanzieri.

“L’apertura del distaccamento di Polizia di Stato rappresenta un importante presidio volto a garantire la sicurezza di residenti e turisti – ha detto la prima cittadina -. Assieme alle altre forze dell’ordine già presenti sul territorio, sono certa che sapranno dare le risposte adeguate alle necessità di una località come Lignano Sabbiadoro. Ringrazio il Questore per l’attenzione che ci ha dimostrato e rivolgo un sincero augurio di buon lavoro all’Ispettore Superiore, Sandro Gervasi, a capo del Commissariato e agli Agenti che lo affiancheranno.”

Per gli eventuali contatti o per segnalazioni, l’Ufficio di Polizia di Lignano Sabbiadoro, che ha sede in via Europa n. 98, a fianco del Comando della Polizia Locale, sarà contattabile al numero telefonico 0431-057411.