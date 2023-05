Si va verso la creazione di un centro migranti in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia si sta valutando la creazione di un hotspot per la gestione dei migranti che arrivano attraverso la rotta balcanica. A confermarlo il commissario per l’emergenza migranti, Valerio Valenti, al termine di una riunione svoltasi oggi a Trieste con i prefetti del Fvg.

Valenti ha specificato che le valutazioni sui luoghi e i tempi per la realizzazione spettano alle autorità locali esprimendo fiducia sull’individuazione di una struttura adeguata allo scopo. Il commissario e il ministero metteranno a disposizione le risorse necessarie per realizzare il centro. L’obiettivo è anche quello di ridurre la presenza di migranti sul territorio del Fvg, allineandola a quella delle altre regioni. Attualmente, il Friuli Venezia Giulia è al di sopra della sua quota prevista.

Secondo le valutazione si prevede una struttura di medie o piccole dimensioni, con una capienza massima di 300 posti.

Il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, ha poi spiegato che l’analisi riguarderà l’intera regione. A Trieste, essendo il principale punto di ingresso, si sta valutando attentamente le possibilità offerte dal territorio, ma le analisi sono ancora in corso. Al momento, è stato escluso l’utilizzo di tensostrutture, a meno che non si verifichi una situazione straordinaria.