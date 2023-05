Nives Meroi e Romano Benet in vetta al Kabru South.

I tarvisiani Nives Meroi e il marito Romano Benet sono riusciti nell’impresa di scalare l’inviolata parete ovest del Kabru South. Insieme ai due alpinisti di Tarvisio c’erano il slovacco Peter Hamor e lo sloveno Bojan Jan. Senza usare l’ossigeno supplementare hanno raggiunto la vetta a 7.318 metri il 12 maggio alle 16.30 ora locale.

Finora, solo alpinisti nel 2004 si erano avventurati su questa parete di roccia e ghiaccio, senza riuscire a raggiungere la vetta. Per raggiungere il campo base a 5.600 metri sul ghiacciaio Yalung, hanno camminato per quasi due settimane. Successivamente, per acclimatarsi, hanno scalato e ridisceso alcune cime di cinque e seimila metri.

Dopo un paio di ricognizioni sulle seraccate, hanno lasciato il campo base all’alba dell’8 maggio e hanno raggiunto la vetta nel pomeriggio del 12 maggio, quando la spedizione ha raggiunto la cima.