La ricerca di allievi finanzieri anche in Fvg.

La guardia di finanza cerca nuovi allievi finanzieri. Non pochi, dato che le fiamme gialle cercano complessivamente 1.409 allievi finanzieri, 1.199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare.

Il bando per il concorso pubblico per titoli ed esami è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 settembre scorso. Le nuove “leve” verranno così ripartite: 883 saranno riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate mentre 526 sono i posti rivolti ai cittadini italiani di cui 18 sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui “all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752”. Inoltre, sono stati destinati 147 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”.

Il concorso.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate oppure di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, per i restanti posti.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2021, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.

Sul sito internet e tramite l’App mobile “GdF Concorsi” è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.

(Visited 328 times, 328 visits today)