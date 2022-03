Il certificato di inizio isolamento diventa online in Fvg, cosa cambia

Il certificato di inizio isolamento in Friuli Venezia Giulia.

Da lunedì 14 marzo 2022 chi sarà risultato positivo in Friuli Venezia Giulia per un tampone eseguito in una struttura pubblica o privata o presso le farmacie, potrà compilare un questionario che consente la rilevazione delle informazioni necessarie alla predisposizione automatica del Certificato di inizio isolamento. La possibilità di effettuare la compilazione del modulo online verrà segnalata al cittadino per il tramite di un SMS a fronte della positività del tampone, e potrà avvenire sul Fascicolo sanitario elettronico nella piattaforma digitale sanitaria del Friuli Venezia Giulia “SESAMO” .

I cittadini, dopo essersi accreditati con le modalità di accesso ai servizi della pubblica amministrazione (SPID, CIE, Tessera sanitaria attivata), dovranno compilare un modulo online. La compilazione del modulo in tutte le sue parti consentirà al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente di prendere in carico il caso. Il certificato di inizio isolamento verrà inoltrato alla casella di posta elettronica dell’utente indicata nel modulo.

I cittadini che non attivano il percorso informatico saranno comunque contattati direttamente da parte del Dipartimento di prevenzione competente per via telefonica. Il certificato di inizio isolamento, prodotto automaticamente o a seguito della compilazione da parte di un operatore del Dipartimento, verrà inoltre pubblicato su SESAMO, analogamente al certificato di fine isolamento.

