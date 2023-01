Le chiamate nella notte di Capodanno in Fvg.



Il servizio del Nue112 Fvg nella notte del Capodanno appena trascorso, dalle 21 di ieri alle 6 di oggi, 1 gennaio 2023, ha risposto in tutto a 876 chiamate. L’incremento registrato rispetto allo scorso anno è stato quindi del +4,41%. Nel 2021, infatti, le chiamate erano state 839.

Un forte aumento delle chiamate di quest’anno si è registrato dalla zona della ex provincia di Trieste dove, con le sue 196 chiamate inoltrate, ha superato tutti i numeri dei rimanenti territori. La natura delle chiamate è state prevalentemente per le forze dell’ordine: la somma infatti fra carabinieri e Polizia di Stato (279 chiamate) “scavalca” anche il carico di lavoro dell’emergenza sanitaria.

Moltissime le segnalazioni ricevute di cittadini che si lamentavano perlopiù della presenza di utilizzo di fuochi pirotecnici nelle città ove le ordinanze sindacali ne proibivano l’utilizzo.

Non sono mancate le segnalazioni per risse e fatti violenti che coinvolgevano nutriti gruppi di persone (nessuno grave).

Registrati diversi malori per abuso di sostanze alcoliche, una cinquantina in tutto il Fvg. Anche in questo caso nessuno è grave sotto il profilo sanitario. Decine sono state le chiamate per i Vigili del Fuoco per incendi dolosi scoppiati all’interno dei cassonetti della spazzatura.

C’è stato un disagio causato da un limitato blackout elettrico nella frazione di Opicina, comune di Trieste, che ha generato diverse chiamate opportunamente filtrate del servizio del Nue112 (non di emergenza) a cui si è demandata la risposta sui tempi di ripristino alla società che gestisce l’erogazione dell’energia elettrica. Quando le persone hanno iniziato a rientrate a casa dopo i festeggiamenti, sono state ricevute tre chiamate per incidenti stradali con feriti. Due a Udine e uno a Trieste.