Auto finisce nel campo a Godia, giovane trasportato in ospedale

L’incidente in via La Spezia a Godia di Udine.

Un giovane di circa 20 anni di età è stato assistito la scorsa notte per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Godia di Udine, in via La Spezia. Per cause al vaglio, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito in un campo a bordo strada. Nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno invitato subito sul posto l’equipaggio di una ambulanza che poi lo ha assistito e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con lesioni lievi. Attivati da Sores anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per quanto di competenza.