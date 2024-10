Chiara Ferragni, ha scelto il Friuli Venezia Giulia come meta per un weekend di relax in compagnia di alcuni amici. La Ferragni ha condiviso sui suoi profili social momenti della sua permanenza nella regione, offrendo ai suoi milioni di follower scorci suggestivi di una delle zone più affascinanti del nord-est d’Italia.

Nella serata di ieri, la Ferragni era ospite del Castello di Buttrio, elegante dimora situata a pochi chilometri da Udine. Tra foto e video, l’influencer ha documentato la cena servita nella storica struttura, mostrando uno dei piatti gourmet che le sono stati serviti, oltre a un video del panorama visibile dall’hotel. Poi, l’influencer ha pubblicato una “storia” su Instagram mentre esplorava la maestosa Grotta Gigante, e la visita al castello di Miramare.

Mentre le immagini di questo viaggio tranquillo e rilassante si diffondono in rete, la Ferragni sembra non lasciarsi intimorire dalle recenti notizie giudiziarie che la coinvolgono. Solo pochi giorni fa, la Procura di Milano ha chiuso le indagini che vedono l’influencer accusata di truffa continuata e aggravata. Al centro delle indagini vi sono operazioni commerciali legate alla vendita del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua.